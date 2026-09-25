F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Κυριαρχική pole position του Ράσελ

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε στους δρόμους του Μπακού την πέμπτη φετινή του pole position και μάλιστα με κυριαρχικό τρόπο, αφού είχε διαφορά οκτώ (!) δεκάτων από τον Σαρλ Λεκλέρ. Από χαμηλά θα εκκινήσει τον αγώνα ο Κίμι Αντονέλι μετά το λάθος του στο Q1.