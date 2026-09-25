F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Κυριαρχική pole position του Ράσελ
NEWSAUTO.GR

F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Κυριαρχική pole position του Ράσελ

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε στους δρόμους του Μπακού την πέμπτη φετινή του pole position και μάλιστα με κυριαρχικό τρόπο, αφού είχε διαφορά οκτώ (!) δεκάτων από τον Σαρλ Λεκλέρ. Από χαμηλά θα εκκινήσει τον αγώνα ο Κίμι Αντονέλι μετά το λάθος του στο Q1.

F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Κυριαρχική pole position του Ράσελ
Το πλεονέκτημα της Mercedes στις μεγάλες ευθείες του σιρκουί πόλης του Αζερμπαϊτζάν αποδείχθηκε πολύ δυνατό για να το ανταγωνιστεί κάποιος. Ο Ράσελ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον αυτή τη συνθήκη και όντας σχεδόν αλάνθαστος στις κατατακτήριες δοκιμές, εξασφάλισε την pole position για το 15ο Grand Prix του 2026.

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