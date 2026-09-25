Ακόμα μία νέα μάρκα αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της
Ακόμα μία νέα μάρκα αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της
Η EVEASY κάνει την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά, με την πρώτη παρουσίαση της γκάμας της να πραγματοποιείται στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.
UPD:
Η Micronomy, ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας της μάρκας στην Ελλάδα, φέρνει στη χώρα τα αμιγώς ηλεκτρικά EVEASY GSE, EWIND και EV3, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, από την αστική μετακίνηση έως τα μεγαλύτερα ταξίδια.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα