Ακόμα μία νέα μάρκα αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της
NEWSAUTO.GR

Ακόμα μία νέα μάρκα αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της

Η EVEASY κάνει την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά, με την πρώτη παρουσίαση της γκάμας της να πραγματοποιείται στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Ακόμα μία νέα μάρκα αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Δείτε τα μοντέλα της
UPD:
Η Micronomy, ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας της μάρκας στην Ελλάδα, φέρνει στη χώρα τα αμιγώς ηλεκτρικά EVEASY GSE, EWIND και EV3, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες, από την αστική μετακίνηση έως τα μεγαλύτερα ταξίδια.

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης