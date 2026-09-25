Αυτοκινητοβιομηχανία προς ιδιοκτήτες: Σβήστε τώρα τους κινητήρες των αυτοκινήτων σας
NEWSAUTO.GR

Αυτοκινητοβιομηχανία προς ιδιοκτήτες: Σβήστε τώρα τους κινητήρες των αυτοκινήτων σας

Μία ασυνήθιστα αυστηρή τεχνική οδηγία ενεργοποίησε εταιρεία για ένα από τα ισχυρότερα αυτοκίνητα παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ.

Αυτοκινητοβιομηχανία προς ιδιοκτήτες: Σβήστε τώρα τους κινητήρες των αυτοκινήτων σας
UPD:

Η υπόθεση αφορά περίπου 345 Dodge Challenger SRT Demon 170 του 2023, τα οποία είναι εφοδιασμένα με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 6,2 λίτρων High Output HEMI V8, με κωδικό ESJ.



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