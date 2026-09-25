Αυτοκινητοβιομηχανία προς ιδιοκτήτες: Σβήστε τώρα τους κινητήρες των αυτοκινήτων σας
Αυτοκινητοβιομηχανία προς ιδιοκτήτες: Σβήστε τώρα τους κινητήρες των αυτοκινήτων σας
Μία ασυνήθιστα αυστηρή τεχνική οδηγία ενεργοποίησε εταιρεία για ένα από τα ισχυρότερα αυτοκίνητα παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ.
UPD:
Η υπόθεση αφορά περίπου 345 Dodge Challenger SRT Demon 170 του 2023, τα οποία είναι εφοδιασμένα με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 6,2 λίτρων High Output HEMI V8, με κωδικό ESJ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα