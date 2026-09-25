Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της Formula 1
Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της Formula 1
Η Formula 1 σχεδιάζει να εισαγάγει έναν ελαφρύτερο V8 από το 2030 και μετά. Αυτός ο κινητήρας θα είναι υπερτροφοδοτούμενος, θα έχει λιγότερα ηλεκτρονικά συστήματα και θα αποδίδει 100 kW ηλεκτρικής ισχύος.
UPD:
Η F1 και οι εμπλεκόμενοι κατασκευαστές κινητήρων κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις βασικές πτυχές των επόμενων κανονισμών κινητήρων.
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