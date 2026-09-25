Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της Formula 1

Η Formula 1 σχεδιάζει να εισαγάγει έναν ελαφρύτερο V8 από το 2030 και μετά. Αυτός ο κινητήρας θα είναι υπερτροφοδοτούμενος, θα έχει λιγότερα ηλεκτρονικά συστήματα και θα αποδίδει 100 kW ηλεκτρικής ισχύος.