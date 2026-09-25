Η νέα Yamaha Tracer 9 GT έγινε φθηνότερη

Η Yamaha δίνει στο κοινό της Ελλάδας ακόμα μια πρόταση όσον αφορά το κορυφαίο Tracer 9 GT με μία νέα έκδοση που διατηρεί τον εξοπλισμό και τον χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.