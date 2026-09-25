Η νέα Yamaha Tracer 9 GT έγινε φθηνότερη
Η νέα Yamaha Tracer 9 GT έγινε φθηνότερη
Η Yamaha δημιούργησε την έκδοση Tracer 9 GT Pure Edition με τον ίδιο πλούσιο εξοπλισμός, αλλά με σημαντικό όφελος.
Η Yamaha δίνει στο κοινό της Ελλάδας ακόμα μια πρόταση όσον αφορά το κορυφαίο Tracer 9 GT με μία νέα έκδοση που διατηρεί τον εξοπλισμό και τον χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.
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