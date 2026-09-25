Το νέο λογότυπο της McLaren είναι 30 χρόνια πιο παλιό από την ίδια την εταιρεία

Η

άλλαξε επίσημα το

της, το οποίο τώρα αποτελείται από κεφαλαία γράμματα, που είναι αραιά τοποθετημένα μεταξύ τους. Παρόλο που η συγκεκριμένη γραφή φαίνεται αρκετά μοντέρνα, η ιστορία της πηγαίνει αρκετά πίσω, και αποτίνει φόρο τιμής στον