Το νέο λογότυπο της McLaren είναι 30 χρόνια πιο παλιό από την ίδια την εταιρεία
NEWSAUTO.GR

Το νέο λογότυπο της McLaren είναι 30 χρόνια πιο παλιό από την ίδια την εταιρεία

Η McLaren άλλαξε το λογότυπό της, το οποίο διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο. Μπορεί να μοιάζει μοντέρνο, όμως αποτελεί μια Ωδή στο παρελθόν της εταιρείας και του ιδρυτή της.

Το νέο λογότυπο της McLaren είναι 30 χρόνια πιο παλιό από την ίδια την εταιρεία
Η McLaren άλλαξε επίσημα το λογότυπό της, το οποίο τώρα αποτελείται από κεφαλαία γράμματα, που είναι αραιά τοποθετημένα μεταξύ τους. Παρόλο που η συγκεκριμένη γραφή φαίνεται αρκετά μοντέρνα, η ιστορία της πηγαίνει αρκετά πίσω, και αποτίνει φόρο τιμής στον Μπρους ΜακΛάρεν, το Νεοζηλανδό ιδρυτή της εταιρείας.

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