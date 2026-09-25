Το νέο λογότυπο της McLaren είναι 30 χρόνια πιο παλιό από την ίδια την εταιρεία
Το νέο λογότυπο της McLaren είναι 30 χρόνια πιο παλιό από την ίδια την εταιρεία
Η McLaren άλλαξε το λογότυπό της, το οποίο διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο. Μπορεί να μοιάζει μοντέρνο, όμως αποτελεί μια Ωδή στο παρελθόν της εταιρείας και του ιδρυτή της.
Η McLaren άλλαξε επίσημα το λογότυπό της, το οποίο τώρα αποτελείται από κεφαλαία γράμματα, που είναι αραιά τοποθετημένα μεταξύ τους. Παρόλο που η συγκεκριμένη γραφή φαίνεται αρκετά μοντέρνα, η ιστορία της πηγαίνει αρκετά πίσω, και αποτίνει φόρο τιμής στον Μπρους ΜακΛάρεν, το Νεοζηλανδό ιδρυτή της εταιρείας.
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