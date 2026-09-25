Ο Μασκ λέει πως το νέο Tesla «θα πετάει λίγο»
Ο Μασκ λέει πως το νέο Tesla «θα πετάει λίγο»
Η Tesla ετοιμάζει την παρουσίαση του Roadster δεύτερης γενιάς, και δημοσίευσε φωτογραφία όπου το αυτοκίνητο έχει πυραύλους. Τώρα η εταιρεία ζήτησε απαγόρευση πτήσεων επάνω από την περιοχή που θα γίνει η εκδήλωση.
UPD:
Η Tesla υποσχέθηκε τον ερχομό του Roadster δεύτερης γενιάς το 2017. Εδώ και εννέα χρόνια, όποιος θέλει να κλείσει μια θέση για να παραγγείλει από τους πρώτους το νέο μοντέλο -το οποίο υπενθυμίζουμε πως δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα– θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 50.000 δολαρίων. Τα πρώτα 5.000 πληρώνονται άμεσα μέσω κάρτας, ενώ τα υπόλοιπα 45.000 πρέπει να μεταφερθούν με έμβασμα μέσα σε 10 ημέρες.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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