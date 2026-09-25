Ο Μασκ λέει πως το νέο Tesla «θα πετάει λίγο»

Η

υποσχέθηκε τον ερχομό του

το 2017. Εδώ και εννέα χρόνια, όποιος θέλει να κλείσει μια θέση για να παραγγείλει από τους πρώτους το νέο μοντέλο -το οποίο υπενθυμίζουμε πως

– θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των





Δείτε εδώ. . Τα πρώτα 5.000 πληρώνονται άμεσα μέσω κάρτας, ενώ τα υπόλοιπα 45.000 πρέπει να μεταφερθούν με έμβασμα μέσα σε 10 ημέρες.

δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα