Ήρθε στην Ελλάδα η νέα ηλεκτρική Mercedes GLA - Πόσο κοστίζει;
Ήρθε στην Ελλάδα η νέα ηλεκτρική Mercedes GLA - Πόσο κοστίζει;
Η καινούργια αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLA είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας.
Η τρίτη γενιά της GLA παρουσιάστηκε από τη Mercedes-Benz εντός του περασμένου καλοκαιριού και το νέο μοντέλο θα διατίθεται στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή του, αρχικά.
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