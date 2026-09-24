Ήρθε στην Ελλάδα η νέα ηλεκτρική Mercedes GLA - Πόσο κοστίζει;

Η τρίτη γενιά της GLA παρουσιάστηκε από τη Mercedes-Benz εντός του περασμένου καλοκαιριού και το νέο μοντέλο θα διατίθεται στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή του, αρχικά.





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