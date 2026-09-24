Μεγάλη παγκόσμια έρευνα: Τι παθαίνουν τα ηλεκτρικά μετά τα 150.000 χλμ.;
NEWSAUTO.GR

Μεγάλη παγκόσμια έρευνα: Τι παθαίνουν τα ηλεκτρικά μετά τα 150.000 χλμ.;

Μία από τις μεγαλύτερες αναλύσεις πραγματικών τεχνικών ελέγχων που έχουν γίνει για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλάζει την εικόνα γύρω από τα πολλά χιλιόμετρα.

Μεγάλη παγκόσμια έρευνα: Τι παθαίνουν τα ηλεκτρικά μετά τα 150.000 χλμ.;

Για δεκαετίες, τα πολλά χιλιόμετρα στο οδόμετρο αποτελούσαν έναν από τους βασικότερους λόγους για να απορρίψει κάποιος ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Στα ηλεκτρικά, όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος «κανόνας» μπορεί να χρειάζεται επανεξέταση.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης