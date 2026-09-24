Μεγάλη παγκόσμια έρευνα: Τι παθαίνουν τα ηλεκτρικά μετά τα 150.000 χλμ.;

Για δεκαετίες, τα πολλά χιλιόμετρα στο οδόμετρο αποτελούσαν έναν από τους βασικότερους λόγους για να απορρίψει κάποιος ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Στα ηλεκτρικά, όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος «κανόνας» μπορεί να χρειάζεται επανεξέταση.





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