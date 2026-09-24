Μεγάλη παγκόσμια έρευνα: Τι παθαίνουν τα ηλεκτρικά μετά τα 150.000 χλμ.;
Μεγάλη παγκόσμια έρευνα: Τι παθαίνουν τα ηλεκτρικά μετά τα 150.000 χλμ.;
Μία από τις μεγαλύτερες αναλύσεις πραγματικών τεχνικών ελέγχων που έχουν γίνει για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλάζει την εικόνα γύρω από τα πολλά χιλιόμετρα.
Μία από τις μεγαλύτερες αναλύσεις πραγματικών τεχνικών ελέγχων που έχουν γίνει για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλάζει την εικόνα γύρω από τα πολλά χιλιόμετρα.
Για δεκαετίες, τα πολλά χιλιόμετρα στο οδόμετρο αποτελούσαν έναν από τους βασικότερους λόγους για να απορρίψει κάποιος ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Στα ηλεκτρικά, όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος «κανόνας» μπορεί να χρειάζεται επανεξέταση.
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