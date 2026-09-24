Η... παγίδα στα διόδια που μπορεί να σου κοστίσει πρόστιμα και δίπλωμα

Οι περισσότεροι οδηγοί, όταν πλησιάζουν σε έναν σταθμό διοδίων, έχουν στο μυαλό τους μόνο ποια λωρίδα θα επιλέξουν, αν διαθέτουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη ή αν θα πληρώσουν με κάρτα ή μετρητά.

Υπάρχει όμως ένα σημείο που χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή: η ταχύτητα με την οποία προσεγγίζουν τον σταθμό.

Και αυτό γιατί τα 130 χλμ./ώρα που επιτρέπονται σε μεγάλο μέρος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων μπορούν, μέσα σε λίγες εκατοντάδες...







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