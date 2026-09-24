Η... παγίδα στα διόδια που μπορεί να σου κοστίσει πρόστιμα και δίπλωμα
NEWSAUTO.GR

Η... παγίδα στα διόδια που μπορεί να σου κοστίσει πρόστιμα και δίπλωμα

Η προσέγγιση ενός σταθμού διοδίων κρύβει περισσότερες παγίδες απ’ όσες γνωρίζουν οι περισσότεροι οδηγοί.

Η... παγίδα στα διόδια που μπορεί να σου κοστίσει πρόστιμα και δίπλωμα
UPD:

Οι περισσότεροι οδηγοί, όταν πλησιάζουν σε έναν σταθμό διοδίων, έχουν στο μυαλό τους μόνο ποια λωρίδα θα επιλέξουν, αν διαθέτουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη ή αν θα πληρώσουν με κάρτα ή μετρητά.

Υπάρχει όμως ένα σημείο που χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή: η ταχύτητα με την οποία προσεγγίζουν τον σταθμό.
Και αυτό γιατί τα 130 χλμ./ώρα που επιτρέπονται σε μεγάλο μέρος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων μπορούν, μέσα σε λίγες εκατοντάδες...



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