Η... παγίδα στα διόδια που μπορεί να σου κοστίσει πρόστιμα και δίπλωμα
Η... παγίδα στα διόδια που μπορεί να σου κοστίσει πρόστιμα και δίπλωμα
Η προσέγγιση ενός σταθμού διοδίων κρύβει περισσότερες παγίδες απ’ όσες γνωρίζουν οι περισσότεροι οδηγοί.
UPD:
Οι περισσότεροι οδηγοί, όταν πλησιάζουν σε έναν σταθμό διοδίων, έχουν στο μυαλό τους μόνο ποια λωρίδα θα επιλέξουν, αν διαθέτουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη ή αν θα πληρώσουν με κάρτα ή μετρητά.
Υπάρχει όμως ένα σημείο που χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή: η ταχύτητα με την οποία προσεγγίζουν τον σταθμό.
Και αυτό γιατί τα 130 χλμ./ώρα που επιτρέπονται σε μεγάλο μέρος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων μπορούν, μέσα σε λίγες εκατοντάδες...
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UPD:
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