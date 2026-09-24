Η εταιρεία που στην Ελλάδα διαθέτει άμεσα το 95% των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων της
NEWSAUTO.GR

Η εταιρεία που στην Ελλάδα διαθέτει άμεσα το 95% των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων της

Η Chery ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στην οργάνωση του δικτύου After Sales και στη γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εταιρεία που στην Ελλάδα διαθέτει άμεσα το 95% των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων της

Από την εταιρεία Spanos Group, τον επίσημο εισαγωγέα των μοντέλων της Chery στη χώρα μας, ανακοινώθηκε ότι η διαθεσιμότητα των γνήσιων ανταλλακτικών γι’ αυτά ξεπέρασε το 95%, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην επιμελητεία εξαιτίας των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.




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