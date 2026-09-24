Η εταιρεία που στην Ελλάδα διαθέτει άμεσα το 95% των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων της
Η εταιρεία που στην Ελλάδα διαθέτει άμεσα το 95% των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων της
Η Chery ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στην οργάνωση του δικτύου After Sales και στη γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Η Chery ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στην οργάνωση του δικτύου After Sales και στη γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Από την εταιρεία Spanos Group, τον επίσημο εισαγωγέα των μοντέλων της Chery στη χώρα μας, ανακοινώθηκε ότι η διαθεσιμότητα των γνήσιων ανταλλακτικών γι’ αυτά ξεπέρασε το 95%, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην επιμελητεία εξαιτίας των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
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