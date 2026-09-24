Το φορολογικό «κόλπο» με τις πολωνικές πινακίδες εξαπλώνεται
Το φορολογικό «κόλπο» με τις πολωνικές πινακίδες εξαπλώνεται
Χιλιάδες αυτοκίνητα που κυκλοφορούν καθημερινά εμφανίζονται ως ταξινομημένα στην Πολωνία, με τους οδηγούς να περιορίζουν δραστικά ασφάλιστρα και φορολογικές επιβαρύνσεις.
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Το φαινόμενο όμως έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις κυρίως στην Ιταλία, ώστε οι αρχές εντείνουν πλέον τους ελέγχους. Και στην Ελλάδα οι κανόνες για τα οχήματα με ξένες πινακίδες είναι ιδιαίτερα αυστηροί.
Μια νέα πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στους ευρωπαϊκούς δρόμους: αυτοκίνητα που δεν έχουν ουσιαστικά καμία σχέση με την Πολωνία κυκλοφορούν με πολωνικές πινακίδες, καθώς οι πραγματικοί χρήστες τους αναζητούν έναν τρόπο να μειώσουν το κόστος κατοχής τους.
UPD:
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