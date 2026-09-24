Δοκιμάζουμε το Audi Q4 e-tron των 340 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Audi Q4 e-tron των 340 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ηλεκτρικό, τετρακίνητο με 340 άλογα, μπόλικη αυτονομία και υψηλή αίσθηση πολυτέλειας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανανεωμένου Audi Q4 e-tron quattro performance, που έρχεται να «παλέψει» σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.

Δοκιμάζουμε το Audi Q4 e-tron των 340 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Η Audi με το Q4 e-tron ήρθε να πάρει τη συνταγή του Q3, που τείνει να γίνει συνώνυμο του όρους «πολυτελές compact SUV», και να την προσαρμόσει στην νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

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UPD:
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