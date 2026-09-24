Δοκιμάζουμε το Audi Q4 e-tron των 340 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Audi Q4 e-tron των 340 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Ηλεκτρικό, τετρακίνητο με 340 άλογα, μπόλικη αυτονομία και υψηλή αίσθηση πολυτέλειας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανανεωμένου Audi Q4 e-tron quattro performance, που έρχεται να «παλέψει» σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.
UPD:
Η Audi με το Q4 e-tron ήρθε να πάρει τη συνταγή του Q3, που τείνει να γίνει συνώνυμο του όρους «πολυτελές compact SUV», και να την προσαρμόσει στην νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα