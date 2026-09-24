Δοκιμάζουμε το Audi Q4 e-tron των 340 ίππων - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ηλεκτρικό, τετρακίνητο με 340 άλογα, μπόλικη αυτονομία και υψηλή αίσθηση πολυτέλειας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανανεωμένου Audi Q4 e-tron quattro performance, που έρχεται να «παλέψει» σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.