Ιδού η πιο αργή AMG όλων των εποχών

Μια Mercedes με μόλις 72 ίππους αποτελεί μία από τις πιο παράξενες ιστορίες στην πορεία της AMG, πολύ πριν η γερμανική εταιρεία γίνει συνώνυμο των υψηλών επιδόσεων. Απίστευτο κι όμως αληθινό.