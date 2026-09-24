Ιδού η πιο αργή AMG όλων των εποχών
Ιδού η πιο αργή AMG όλων των εποχών
Μια Mercedes με μόλις 72 ίππους αποτελεί μία από τις πιο παράξενες ιστορίες στην πορεία της AMG, πολύ πριν η γερμανική εταιρεία γίνει συνώνυμο των υψηλών επιδόσεων. Απίστευτο κι όμως αληθινό.
Υπάρχουν μοντέλα της Mercedes-AMG που έχουν γράψει ιστορία για τις εκρηκτικές τους επιδόσεις, τους πανίσχυρους κινητήρες και τις υψηλές τελικές ταχύτητες. Υπάρχει, όμως, και μια AMG που κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Πρόκειται για την Mercedes 100 D, ένα επαγγελματικό όχημα που δύσκολα θα περίμενε κανείς να συνδέεται με το όνομα AMG και το οποίο αποτελεί μία από τις πιο ασυνήθιστες παρουσίες στην ιστορία της εταιρείας.
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