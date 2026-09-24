Πώς θα είναι η νέα Porsche 718 Boxster;
Πώς θα είναι η νέα Porsche 718 Boxster;
Η Porsche πλησιάζει στην ολοκλήρωση των δοκιμών εξέλιξης της νέας, αμιγώς ηλεκτρικής 718 Boxster. Πότε θα κυκλοφορήσει;
Οι πιο πρόσφατες εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποκαλύπτουν ότι η Porsche ολοκληρώνει σιγά-σιγά το στάδιο εξέλιξης της νέας ηλεκτρικής 718 Boxster.
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