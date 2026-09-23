Κινεζικός κολοσσός ετοιμάζεται να επεκταθεί στην Ευρώπη
Κινεζικός κολοσσός ετοιμάζεται να επεκταθεί στην Ευρώπη
Από την GAC ανακοινώθηκε ότι άρχισε να διαθέτει τα μοντέλα της και στη Γαλλία και προγραμματίζει αύξηση παραγωγής τους επί ευρωπαϊκού εδάφους.
UPD:
Η GAC (Guangzhou Automobile Group), η οποία ανήκει στο κινεζικό καθεστώς, έχει αρχίσει να αντιπροσωπεύεται σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης.
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Δείτε εδώ.
UPD:
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