Ποιος θα πάρει τη νίκη στο F1 GP του Αζερμπαϊτζάν;

Ο αγώνας του Μπακού δίνει στις Ferrari και Red Bull μία από τις καλύτερες ευκαιρίες τους μέχρι το τέλος της σεζόν ώστε να προβληματίσουν τις Mercedes και -ίσως- μία από τις δύο να φύγει νικήτρια από εκεί.