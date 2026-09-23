Ποιος θα πάρει τη νίκη στο F1 GP του Αζερμπαϊτζάν;
Ποιος θα πάρει τη νίκη στο F1 GP του Αζερμπαϊτζάν;
Ο αγώνας του Μπακού δίνει στις Ferrari και Red Bull μία από τις καλύτερες ευκαιρίες τους μέχρι το τέλος της σεζόν ώστε να προβληματίσουν τις Mercedes και -ίσως- μία από τις δύο να φύγει νικήτρια από εκεί.
Οι Ferrari και Red Bull πηγαίνουν στο Μπακού αισιοδοξόντας για ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Βλέπετε η έλλειψη γρήγορων καμπών και η πληθώρα αργών στροφών 90 μοιρών, ευνοούν πολύ τα φετινά τους μονοθέσια.
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