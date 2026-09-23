Το θηριώδες και άγριο premium SUV επιστρέφει
Το θηριώδες και άγριο premium SUV επιστρέφει
Η Mercedes-AMG φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική φάση δοκιμών της ανανεωμένης άγριας έκδοσης της GLC που μάλλον θα συνεχίσει χωρίς έναν σκληροπυρηνικό V8 κινητήρα.
Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές αναφορές για καμουφλαρισμένα πρωτότυπα εξέλιξης της Mercedes-AMG GLC 53 στο Nürburgring. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής το ανανεωμένο μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη άνοιξη ως μοντέλο του 2028, περίπου πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα της σημερινής γενιάς.
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