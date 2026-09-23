Το θηριώδες και άγριο premium SUV επιστρέφει
NEWSAUTO.GR

Το θηριώδες και άγριο premium SUV επιστρέφει

Η Mercedes-AMG φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική φάση δοκιμών της ανανεωμένης άγριας έκδοσης της GLC που μάλλον θα συνεχίσει χωρίς έναν σκληροπυρηνικό V8 κινητήρα.

Το θηριώδες και άγριο premium SUV επιστρέφει
Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές αναφορές για καμουφλαρισμένα πρωτότυπα εξέλιξης της Mercedes-AMG GLC 53 στο Nürburgring. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής το ανανεωμένο μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη άνοιξη ως μοντέλο του 2028, περίπου πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα της σημερινής γενιάς.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης