Το θηριώδες και άγριο premium SUV επιστρέφει

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές αναφορές για καμουφλαρισμένα πρωτότυπα εξέλιξης της

στο Nürburgring. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής





Δείτε εδώ. , περίπου πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα της σημερινής γενιάς.

Mercedes-AMG GLC 53