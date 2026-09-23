Ανοιγοκλείνουν 15.000 φορές το πορτ-μπαγκάζ για να κάνουν έλεγχο ποιότητας!
Ανοιγοκλείνουν 15.000 φορές το πορτ-μπαγκάζ για να κάνουν έλεγχο ποιότητας!
Η Rolls Royce Nightingale έχει περάσει στο στάδιο των δοκιμών, προκειμένου να είναι όλοι βέβαιοι πως το αυτοκίνητο των 8,3 εκατομμυρίων ευρώ είναι αντάξιο του ονόματος της μάρκας. Ας δούμε μερικές από τις δοκιμασίες που κάνουν οι τεχνικοί.
UPD:
Πόσες φορές ανοιγοκλείνεις το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου σου; Για να είναι βέβαιη πως αυτό θα λειτουργεί σωστά ακόμα και όταν το πάρουν τα παιδιά σου, και τα παιδιά των παιδιών σου, η Rolls Royce επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία για 15.000 φορές, πριν δοθεί το τελικό ΟΚ για την πώληση της νέας Nightingale.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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