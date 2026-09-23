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Η Renault φέρνει την τέχνη στην καρδιά της Αθήνας (+video)
NEWSAUTO.GR

Η Renault φέρνει την τέχνη στην καρδιά της Αθήνας (+video)

Η Renault συμμετέχει ως Silver Sponsor στο Synastry Art Project και μετατρέπει το rnlt© στο Κολωνάκι σε χώρο εικαστικής δημιουργίας, με την υπογραφή του Γιώργου Τζινούδη.

Η Renault φέρνει την τέχνη στην καρδιά της Αθήνας (+video)

Μια βιτρίνα στο Κολωνάκι γίνεται καμβάς και η καθημερινή διαδρομή των περαστικών αποκτά μια απρόσμενη καλλιτεχνική στάση.

Η Renault, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως Silver Sponsor στο Synastry Art Project, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη, ο οποίος δημιούργησε μια ξεχωριστή εικαστική παρέμβαση στο boutique κατάστημα rnlt© της γαλλικής μάρκας.

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