Οι Κινέζοι μετρούν ποιος έχει τη φόρτιση... μεγαλύτερη!
Οι Κινέζοι μετρούν ποιος έχει τη φόρτιση... μεγαλύτερη!
Οι νέες τεχνολογίες των κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων έρχονται να κάνουν τη διαδικασία φόρτισης υπόθεση λίγων μόλις λεπτών. Τι γίνεται όμως με τη μακροζωία της μπαταρίας;
Τα κινεζικά αυτοκίνητα εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ποιότητα κατασκευής είναι αντάξια εδραιωμένων premium γερμανικών ονομάτων, η σχεδίαση είναι καινοτόμα, και η αυτονομία των ηλεκτρικών μοντέλων μεγάλη.
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