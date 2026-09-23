Οι Κινέζοι μετρούν ποιος έχει τη φόρτιση... μεγαλύτερη!

Οι νέες τεχνολογίες των κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων έρχονται να κάνουν τη διαδικασία φόρτισης υπόθεση λίγων μόλις λεπτών. Τι γίνεται όμως με τη μακροζωία της μπαταρίας;