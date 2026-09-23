Δοκιμάζουμε το νέο 350άρι GT scooter της QJMotor - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το νέο 350άρι GT scooter της QJMotor - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οδηγούμε το νέο GT scooter της QJMotor και προβληματιζόμαστε (θετικά) με τα άλματα εξέλιξης που έχει κάνει η εταιρεία σε όλους τους τομείς.
Είναι αλήθεια πως κάθε φορά που οδηγώ ένα καινούριο μοντέλο από την Κίνα έρχομαι στην άβολη θέση να αναρωτηθώ πως θα μπορέσουν οι υπόλοιποι κατασκευαστές να ανταποκριθούν στο ρυθμό με τον οποίο εξελίσσονται.
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