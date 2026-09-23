Αυτό είναι το νέο μοντέλο της Nissan με παιχνιδιάρικο σχεδιασμό
Αυτό είναι το νέο μοντέλο της Nissan με παιχνιδιάρικο σχεδιασμό
Το Pixo αποτελεί την τελευταία προσθήκη στη γκάμα των ηλεκτρικών Nissan, ενώ είναι και το πρώτο BEV της εταιρείας στην κατηγορία A που σχεδιάστηκε για την ευρωπαϊκή αγορά.
Όσοι θυμούνται το Nissan Pixo του 2009, έχουν στο μυαλό τους ένα λιτό, εξαιρετικά προσιτό και πρακτικό 5θυρο αυτοκίνητο πόλης. Γεννημένο μέσα από τη συνεργασία με τη Suzuki (ως «αδελφό» μοντέλο του Alto), το Pixo είχε έναν και μοναδικό στόχο: να προσφέρει οικονομική και αξιόπιστη μετακίνηση στο αστικό περιβάλλον.
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