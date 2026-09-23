Αυτό είναι το νέο μοντέλο της Nissan με παιχνιδιάρικο σχεδιασμό

Το Pixo αποτελεί την τελευταία προσθήκη στη γκάμα των ηλεκτρικών Nissan, ενώ είναι και το πρώτο BEV της εταιρείας στην κατηγορία A που σχεδιάστηκε για την ευρωπαϊκή αγορά.