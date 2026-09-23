Ποιες μάρκες έχουν «αθάνατα» αυτοκίνητα;

Πρόσφατη έρευνα της iSeeCars αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών παγκοσμίως, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπιστία των μοντέλων τους, άρα και με τη χιλιομετρική απόσταση που θα αντέξουν να καλύψουν.





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