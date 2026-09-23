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Ποιες μάρκες έχουν «αθάνατα» αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Ποιες μάρκες έχουν «αθάνατα» αυτοκίνητα;

Μία νέα μελέτη εξετάζει ποιες μάρκες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν μοντέλα, τα οποία ξεπερνούν συχνά -ή όχι- το όριο των 400.000 χιλιομέτρων.

Ποιες μάρκες έχουν «αθάνατα» αυτοκίνητα;
UPD:

Πρόσφατη έρευνα της iSeeCars αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατασκευαστών παγκοσμίως, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπιστία των μοντέλων τους, άρα και με τη χιλιομετρική απόσταση που θα αντέξουν να καλύψουν.


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UPD:
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