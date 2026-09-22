Νέο Audi A4 e-tron: Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Η Audi ετοιμάζει τον ηλεκτρικό διάδοχο του A4, που θα ονομάζεται A4 e-tron, και θα έρθει να ανταγωνιστεί τη BMW i3 και την ηλεκτρική Mercedes C-Class. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, η εταιρεία αποφάσισε να καθυστερήσει την παραγωγή του Audi A4 e-tron, με την πιο σύντομη ημερομηνία για το λανσάρισμά του να είναι ο Μάρτιος του 2029.