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Νέο Audi A4 e-tron: Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Νέο Audi A4 e-tron: Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Το νέο Audi A4 e-tron θα έχει ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, κάτι που καθυστερεί την επίσημη πρεμιέρα του.

Νέο Audi A4 e-tron: Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
UPD:
Η Audi ετοιμάζει τον ηλεκτρικό διάδοχο του A4, που θα ονομάζεται A4 e-tron, και θα έρθει να ανταγωνιστεί τη BMW i3 και την ηλεκτρική Mercedes C-Class. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, η εταιρεία αποφάσισε να καθυστερήσει την παραγωγή του Audi A4 e-tron, με την πιο σύντομη ημερομηνία για το λανσάρισμά του να είναι ο Μάρτιος του 2029.

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