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Κινητοποίηση στη Νέα Υόρκη για ύποπτο πακέτο, έκλεισαν δρόμοι κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ

Η λεπτομέρεια που αλλάζει την οδήγηση των ηλεκτρικών
NEWSAUTO.GR

Η λεπτομέρεια που αλλάζει την οδήγηση των ηλεκτρικών

Η προσομοίωση αλλαγών ταχυτήτων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιδόσεων αποτελεί την τελευταία λέξη της μόδας.

Η λεπτομέρεια που αλλάζει την οδήγηση των ηλεκτρικών
Ποιος είναι ο λόγος που φτάσαμε σε σημείο να «χαλάμε» την αδιάκοπη λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων και να σταματάμε στιγμιαία την επιτάχυνση;

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