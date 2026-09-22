Πωλήσεις αυτοκινήτων: Tesla και Volkswagen κάνουν την έκπληξη

Από την Dataforce ανακοινώθηκαν τα στοιχεία από τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για τον Αύγουστο (2026). Αυτές αφορούν τόσο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισλανδία, στη Νορβηγία και στην Ελβετία.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







