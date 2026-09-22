Πωλήσεις αυτοκινήτων: Tesla και Volkswagen κάνουν την έκπληξη
NEWSAUTO.GR

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Tesla και Volkswagen κάνουν την έκπληξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον περασμένο Αύγουστο οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη σημείωσαν διακυμάνσεις σε σχέση με αυτές του ίδιου περυσινού μήνα.

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Tesla και Volkswagen κάνουν την έκπληξη

Από την Dataforce ανακοινώθηκαν τα στοιχεία από τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για τον Αύγουστο (2026). Αυτές αφορούν τόσο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισλανδία, στη Νορβηγία και στην Ελβετία.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης