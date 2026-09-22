Πωλήσεις αυτοκινήτων: Tesla και Volkswagen κάνουν την έκπληξη
Πωλήσεις αυτοκινήτων: Tesla και Volkswagen κάνουν την έκπληξη
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον περασμένο Αύγουστο οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη σημείωσαν διακυμάνσεις σε σχέση με αυτές του ίδιου περυσινού μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον περασμένο Αύγουστο οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη σημείωσαν διακυμάνσεις σε σχέση με αυτές του ίδιου περυσινού μήνα.
Από την Dataforce ανακοινώθηκαν τα στοιχεία από τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για τον Αύγουστο (2026). Αυτές αφορούν τόσο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισλανδία, στη Νορβηγία και στην Ελβετία.
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