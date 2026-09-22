AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!

Με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών αυτοκινήτων, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ξεπερνά κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα και, σε επίπεδο συμμετοχών, τοποθετείται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκθέσεις αυτοκινήτου των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.