AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!
NEWSAUTO.GR

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!

Με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών αυτοκινήτων, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ξεπερνά κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα και, σε επίπεδο συμμετοχών, τοποθετείται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκθέσεις αυτοκινήτου των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.

AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!
Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ γράφει ιστορία πριν ακόμη ανοίξει τις πύλες της.

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