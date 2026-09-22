AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!
AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα!
Με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών αυτοκινήτων, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ξεπερνά κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα και, σε επίπεδο συμμετοχών, τοποθετείται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκθέσεις αυτοκινήτου των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.
Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ γράφει ιστορία πριν ακόμη ανοίξει τις πύλες της.
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