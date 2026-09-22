Οι Κινέζοι μπορούν: 125άρα μοτοσικλέτα με V2 κινητήρα!
NEWSAUTO.GR

Οι Κινέζοι μπορούν: 125άρα μοτοσικλέτα με V2 κινητήρα!

Το νέο Benda Napoleonbob 125 κλείνει το μάτι στους οδηγούς αυτοκινήτου, καθώς είναι ένα εκκεντρικό bobber που οδηγείται με δίπλωμα αυτοκινήτου.

Οι Κινέζοι μπορούν: 125άρα μοτοσικλέτα με V2 κινητήρα!
Η Benda προσθέτει στη γκάμα της τη Napoleonbob 125, μια μικρή bobber που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό όχι μόνο σχεδιαστικά, αλλά κυρίως χάρη στον κινητήρα της.

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