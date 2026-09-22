MG: Το success story που αλλάζει την ελληνική αγορά (+video)
MG: Το success story που αλλάζει την ελληνική αγορά (+video)
Με μία από τις πληρέστερες γκάμες της αγοράς, σύγχρονες τεχνολογίες και τιμές που ξεκινούν από 16.450 ευρώ, η MG έχει πλέον μία απάντηση σχεδόν για όλους.
UPD:
Η MG κουβαλά περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας, όμως η σύγχρονη πορεία της στην ελληνική αγορά γράφτηκε μέσα σε πολύ μικρότερο διάστημα. Το ιστορικό βρετανικό όνομα, συνδεδεμένο για δεκαετίες με τα προσιτά σπορ αυτοκίνητα, επέστρεψε επίσημα στην Ελλάδα το 2023 μέσω του Ομίλου Συγγελίδη και μέσα σε μόλις λίγα χρόνια απέκτησε ουσιαστική παρουσία σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές περιόδους της εγχώριας αγοράς.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα