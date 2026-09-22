ΑΑΔΕ: Ποιοι οδηγοί πρέπει να ελέγξουν άμεσα το myCar τους για να αποφύγουν υπέρογκα πρόστιμα

Στο χρονικό διάστημα αποστολής ειδοποιήσεων για εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021 βρίσκεται η ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την οδηγία Ο.3043/2026, τα μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες προβλέπεται να αποσταλούν από τις, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εμφανιζόμενες οφειλές και τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων των οχημάτων τους.