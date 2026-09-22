ΑΑΔΕ: Ποιοι οδηγοί πρέπει να ελέγξουν άμεσα το myCar τους για να αποφύγουν υπέρογκα πρόστιμα
NEWSAUTO.GR

ΑΑΔΕ: Ποιοι οδηγοί πρέπει να ελέγξουν άμεσα το myCar τους για να αποφύγουν υπέρογκα πρόστιμα

Η ειδική διαδικασία στο myCar προβλέπεται από την 1η Οκτωβρίου 2026, πριν ολοκληρωθεί η βεβαίωση τελών και προστίμων.

ΑΑΔΕ: Ποιοι οδηγοί πρέπει να ελέγξουν άμεσα το myCar τους για να αποφύγουν υπέρογκα πρόστιμα
UPD:
Στο χρονικό διάστημα αποστολής ειδοποιήσεων για εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021 βρίσκεται η ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την οδηγία Ο.3043/2026, τα μηνύματα προς τους ιδιοκτήτες προβλέπεται να αποσταλούν από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εμφανιζόμενες οφειλές και τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων των οχημάτων τους.


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