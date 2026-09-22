Οι πιο σκληροπυρηνικές Ducati επιστρέφουν!
Οι πιο σκληροπυρηνικές Ducati επιστρέφουν!
Μετά τη διαρροή για μια Panigale V4 SP, έγγραφα επιβεβαιώνουν την έλευση και μιας Streetfighter V4 SP το 2027.
Το 2022 ήταν η πρώτη φορά που η Ducati έφερε στο προσκήνιο την έκδοση SP στην Streetfighter V4.
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