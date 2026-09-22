To Peugeot 208 ακόμα πιο αξιόπιστο
NEWSAUTO.GR

To Peugeot 208 ακόμα πιο αξιόπιστο

Ο νέας γενιάς κινητήρας βενζίνης Turbo 100 είναι διαθέσιμος στο 208, συνδυάζοντας την απόδοση με χαμηλή κατανάλωση και στοχεύοντας σε καλύτερη αξιοπιστία.

To Peugeot 208 ακόμα πιο αξιόπιστο
Το Peugeot 208 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και επιτυχημένα supermini της ευρωπαϊκής αγοράς.

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