Γιατί οι κορυφαίοι κατασκευαστές supercar δεν φοβούνται τους Κινέζους

Παρότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν περάσει πλέον στην επίθεση και στον χώρο των ηλεκτρικών supercar, παρουσιάζοντας μοντέλα με ισχύ που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε εξωπραγματική, οι παραδοσιακοί πρωταγωνιστές της κατηγορίας δεν δείχνουν να ανησυχούν ιδιαίτερα.