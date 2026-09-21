Petrolhead ο νέος CEO της Apple - Δες τι σπάνιο αυτοκίνητο έχει

Ο Τζον Τέρνους, ο νέος CEO της Apple, είναι λάτρης των αυτοκινήτων και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχει μία σπάνια Porsche, την οποία μάλιστα οδηγεί και στην πίστα.