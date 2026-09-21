Petrolhead ο νέος CEO της Apple - Δες τι σπάνιο αυτοκίνητο έχει
Petrolhead ο νέος CEO της Apple - Δες τι σπάνιο αυτοκίνητο έχει
Ο Τζον Τέρνους, ο νέος CEO της Apple, είναι λάτρης των αυτοκινήτων και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχει μία σπάνια Porsche, την οποία μάλιστα οδηγεί και στην πίστα.
Την 1η Σεπτεμβρίου η Apple άλλαξε CEO. Ο άνθρωπος που πήρε τα ηνία του αμερικανικού κολοσσού ονομάζεται Τζον Τέρνους, και όπως φαίνεται σπάει το «καλούπι» ενός στερεοτυπικού προέδρου τεχνολογικής εταιρείας.
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