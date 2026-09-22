Ζητείται Κινέζος... γαμπρός για Ιταλίδα υπερκαλλονή
Ζητείται Κινέζος... γαμπρός για Ιταλίδα υπερκαλλονή
Στο φως της δημοσιότητας έχουν βγει το τελευταίο διάστημα αναφορές που κάνουν λόγο για μια συνεργασία της Maserati με τις Huawei και JAC
UPD:
Η αναζήτηση της Maserati για τον δρόμο που θα την επαναφέρει σε τροχιά ανάπτυξης φαίνεται πως οδηγεί προς την Κίνα.
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UPD:
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