Τι θα φέρει από την Tesla σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού προβλέπει ότι το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα Καλιφόρνιας, θα επισκεφθεί αρχικά τη Nvidia και αμέσως μετά την Tesla. Αργότερα, στις 18:30 τοπική ώρα, θα μιλήσει στην εκδήλωση της Endeavor Greece «The Future of AI Elsewhere». Την Τρίτη ακολουθούν συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie και ομιλία στο Hoover Institution του Stanford.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για επένδυση της Tesla στην Ελλάδα ούτε έχει δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένη ατζέντα της σημερινής συνάντησης. Αυτό είναι και το κρίσιμο στοιχείο: η είδηση αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η επίσκεψη και όχι κάποιο υποθετικό εργοστάσιο ή νέο επενδυτικό σχέδιο