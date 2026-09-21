Δοκιμάζουμε το κινέζικο πολυτελές GT με τα 646 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το κινέζικο πολυτελές GT με τα 646 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Τα 646 άλογα είναι το πρώτο που τραβά την προσοχή στο τετρακίνητο 7GT. Στην πράξη, όμως, οι εκρηκτικές επιδόσεις είναι μόνο μία πλευρά του πανίσχυρου Zeekr.

Δοκιμάζουμε το κινέζικο πολυτελές GT με τα 646 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Zeekr είναι μια σχετικά νέα μάρκα, αλλά πίσω της βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους αυτοκινήτου.

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