Δοκιμάζουμε το κινέζικο πολυτελές GT με τα 646 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Τα 646 άλογα είναι το πρώτο που τραβά την προσοχή στο τετρακίνητο 7GT. Στην πράξη, όμως, οι εκρηκτικές επιδόσεις είναι μόνο μία πλευρά του πανίσχυρου Zeekr.