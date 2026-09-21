Δοκιμάζουμε το κινέζικο πολυτελές GT με τα 646 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το κινέζικο πολυτελές GT με τα 646 άλογα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Τα 646 άλογα είναι το πρώτο που τραβά την προσοχή στο τετρακίνητο 7GT. Στην πράξη, όμως, οι εκρηκτικές επιδόσεις είναι μόνο μία πλευρά του πανίσχυρου Zeekr.
Η Zeekr είναι μια σχετικά νέα μάρκα, αλλά πίσω της βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους αυτοκινήτου.
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