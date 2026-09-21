Αποστολή στην Αυστρία: Οδηγούμε για πρώτη φορά το νέο μεγάλο SUV της Skoda
Κάθε γκάμα που… σέβεται τον εαυτό της έχει μία ναυαρχίδα. Αυτόν τον βαρύ ρόλο καλείται τώρα να αναλάβει το Peaq στο εμπλουτισμένο ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Skoda. Και η επαφή μας μαζί του στη διαδρομή Μόναχο-Τιρόλο απέδειξε πως έχει το σθένος να «κουβαλήσει» σε μία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία.
Κάθε γκάμα που… σέβεται τον εαυτό της έχει μία ναυαρχίδα. Αυτόν τον βαρύ ρόλο καλείται τώρα να αναλάβει το Peaq στο εμπλουτισμένο ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Skoda. Και η επαφή μας μαζί του στη διαδρομή Μόναχο-Τιρόλο απέδειξε πως έχει το σθένος να «κουβαλήσει» σε μία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία.
«Δεν υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός», ήταν η δήλωση της Αντρέα Πφάιφεροβα στο newsauto.gr, όταν τη ρωτήσαμε απέναντι σε ποιον τοποθετείται στην Ευρώπη το ολοκαίνουριο μεγάλο αμιγώς ηλεκτρικό τους SUV.
Η κ. Πφάιφεροβα ήταν αυτή που μας παρουσίασε αρχικά το νέο Skoda Peaq, ως υπεύθυνη μάρκετινγκ του προϊόντος. Και η απορία που μας γεννήθηκε ήταν ποιος είναι ο ανταγωνισμός σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη κατηγορία με τις επταθέσιες καμπίνες.
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