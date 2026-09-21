Αποστολή στην Αυστρία: Οδηγούμε για πρώτη φορά το νέο μεγάλο SUV της Skoda

Κάθε γκάμα που… σέβεται τον εαυτό της έχει μία ναυαρχίδα. Αυτόν τον βαρύ ρόλο καλείται τώρα να αναλάβει το Peaq στο εμπλουτισμένο ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Skoda. Και η επαφή μας μαζί του στη διαδρομή Μόναχο-Τιρόλο απέδειξε πως έχει το σθένος να «κουβαλήσει» σε μία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία.