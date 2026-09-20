Γιατί κοστίζει 80 χιλιάρικα αυτή η Porsche υπό κλίμακα;
Γιατί κοστίζει 80 χιλιάρικα αυτή η Porsche υπό κλίμακα;
Η βρετανική Hedley Studios δημιουργεί μία εντυπωσιακή υπό κλίμακα εκδοχή του θρυλικού γερμανικού ρόουντστερ.
Η Hedley Studios, πρώην The Little Car Company, επιστρέφει δυναμικά στην αγορά με ένα πιστό αντίγραφο της θρυλικής 550 Spyder, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε κλίμακα 80%, με βάση τα αυθεντικά σχέδια του μοντέλου παραγωγής. Όλα αυτά, μάλιστα, με την επίσημη έγκριση της Porsche.
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