Γιατί κοστίζει 80 χιλιάρικα αυτή η Porsche υπό κλίμακα;
NEWSAUTO.GR

Γιατί κοστίζει 80 χιλιάρικα αυτή η Porsche υπό κλίμακα;

Η βρετανική Hedley Studios δημιουργεί μία εντυπωσιακή υπό κλίμακα εκδοχή του θρυλικού γερμανικού ρόουντστερ.

Γιατί κοστίζει 80 χιλιάρικα αυτή η Porsche υπό κλίμακα;
Η Hedley Studios, πρώην The Little Car Company, επιστρέφει δυναμικά στην αγορά με ένα πιστό αντίγραφο της θρυλικής 550 Spyder, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε κλίμακα 80%, με βάση τα αυθεντικά σχέδια του μοντέλου παραγωγής. Όλα αυτά, μάλιστα, με την επίσημη έγκριση της Porsche.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης