Γιατί κοστίζει 80 χιλιάρικα αυτή η Porsche υπό κλίμακα;

Η

, πρώην

, επιστρέφει δυναμικά στην αγορά με ένα πιστό αντίγραφο της θρυλικής

, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε

, με βάση τα αυθεντικά σχέδια του μοντέλου παραγωγής. Όλα αυτά, μάλιστα, με την επίσημη έγκριση της