Τέλος στην αναμονή; Πόσο γρήγορα φορτίζουν πλέον τα ηλεκτρικά;
NEWSAUTO.GR

Τέλος στην αναμονή; Πόσο γρήγορα φορτίζουν πλέον τα ηλεκτρικά;

Η νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα ανεβάζει τον πήχη της φόρτισης, προσφέροντας πλέον ενέργεια για εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Τι ακριβώς να περιμένουμε;

Τέλος στην αναμονή; Πόσο γρήγορα φορτίζουν πλέον τα ηλεκτρικά;
UPD:
Η μάχη στην ηλεκτροκίνηση δεν κρίνεται πλέον μόνο στην αυτονομία, την ισχύ ή την τιμή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού είναι πλέον ο χρόνος που χρειάζεται για να γεμίσει η μπαταρία και σε αυτόν τον τομέα οι Κινέζοι κατασκευαστές δείχνουν να έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα.

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