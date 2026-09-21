Τέλος στην αναμονή; Πόσο γρήγορα φορτίζουν πλέον τα ηλεκτρικά;

Η μάχη στην ηλεκτροκίνηση δεν κρίνεται πλέον μόνο στην αυτονομία, την ισχύ ή την τιμή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού είναι πλέον ο χρόνος που χρειάζεται για να γεμίσει η μπαταρία και σε αυτόν τον τομέα οι Κινέζοι κατασκευαστές δείχνουν να έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα.