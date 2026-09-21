Τέλος στην αναμονή; Πόσο γρήγορα φορτίζουν πλέον τα ηλεκτρικά;
Τέλος στην αναμονή; Πόσο γρήγορα φορτίζουν πλέον τα ηλεκτρικά;
Η νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα ανεβάζει τον πήχη της φόρτισης, προσφέροντας πλέον ενέργεια για εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Τι ακριβώς να περιμένουμε;
UPD:
Η μάχη στην ηλεκτροκίνηση δεν κρίνεται πλέον μόνο στην αυτονομία, την ισχύ ή την τιμή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού είναι πλέον ο χρόνος που χρειάζεται για να γεμίσει η μπαταρία και σε αυτόν τον τομέα οι Κινέζοι κατασκευαστές δείχνουν να έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα.
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