Ποιο καύσιμο αλλάζει τα πάντα στον πιο δύσκολο αγώνα του κόσμου;
Ποιο καύσιμο αλλάζει τα πάντα στον πιο δύσκολο αγώνα του κόσμου;
Το νέο αγωνιστικό Toyota GR Hilux DKR GR FC υιοθετεί την τεχνολογία του μέλλοντος και ετοιμάζεται να περάσει προσομοίωση των σκληρών συνθηκών του Dakar.
Η Toyota Gazoo Racing αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες του DKR GR FC Hilux, ενός πρωτότυπου που θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο στο Ράλλυ Dakar 2027 στη Σαουδική Αραβία, με μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα αγωνιστικά Hilux: δεν διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά σύστημα κυψελών υδρογόνου.
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