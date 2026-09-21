Ποιο καύσιμο αλλάζει τα πάντα στον πιο δύσκολο αγώνα του κόσμου;

Η Toyota Gazoo Racing αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες του DKR GR FC Hilux, ενός πρωτότυπου που θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο στο Ράλλυ Dakar 2027 στη Σαουδική Αραβία, με μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα αγωνιστικά Hilux: δεν διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά σύστημα κυψελών υδρογόνου.