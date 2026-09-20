Αυτά τα μοντέλα σόκαραν την αγορά όταν βγήκαν! Τα θυμάσαι;
Αυτά τα μοντέλα σόκαραν την αγορά όταν βγήκαν! Τα θυμάσαι;
Κάποια αυτοκίνητα αφήνουν έντονα το σημάδι τους στην ιστορία της Αυτοκινητοβιομηχανίας. Άλλα με θετικό τρόπο, κάποια εξαιτίας αρνητικών εντυπώσεων και μερικά λόγω της αναπάντεχης έκπληξης που προκάλεσαν.
Η ιστορία της Αυτοκινητοβιομηχανίας γράφεται με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι αυτός των Γερμανών και Ιαπώνων, κατά βάση. Ένα μοντέλο το οποίο συνεχίζει να υπάρχει για δεκαετίες και να σημειώνει εκατομμύρια πωλήσεις, συνολικά.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα