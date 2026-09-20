Αυτά τα μοντέλα σόκαραν την αγορά όταν βγήκαν! Τα θυμάσαι;

Κάποια αυτοκίνητα αφήνουν έντονα το σημάδι τους στην ιστορία της Αυτοκινητοβιομηχανίας. Άλλα με θετικό τρόπο, κάποια εξαιτίας αρνητικών εντυπώσεων και μερικά λόγω της αναπάντεχης έκπληξης που προκάλεσαν.