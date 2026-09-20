Αυτά τα μοντέλα σόκαραν την αγορά όταν βγήκαν! Τα θυμάσαι;
NEWSAUTO.GR

Αυτά τα μοντέλα σόκαραν την αγορά όταν βγήκαν! Τα θυμάσαι;

Κάποια αυτοκίνητα αφήνουν έντονα το σημάδι τους στην ιστορία της Αυτοκινητοβιομηχανίας. Άλλα με θετικό τρόπο, κάποια εξαιτίας αρνητικών εντυπώσεων και μερικά λόγω της αναπάντεχης έκπληξης που προκάλεσαν.

Αυτά τα μοντέλα σόκαραν την αγορά όταν βγήκαν! Τα θυμάσαι;
Η ιστορία της Αυτοκινητοβιομηχανίας γράφεται με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι αυτός των Γερμανών και Ιαπώνων, κατά βάση. Ένα μοντέλο το οποίο συνεχίζει να υπάρχει για δεκαετίες και να σημειώνει εκατομμύρια πωλήσεις, συνολικά.

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