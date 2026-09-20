Μήπως το παράκαναν με τη φωτεινότητα των σύγχρονων προβολέων;

Η απόδοση των προβολέων στα καινούργια αυτοκίνητα έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο ώστε προκαλεί πρόβλημα σε κάποιους οδηγούς.