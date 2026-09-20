Μήπως το παράκαναν με τη φωτεινότητα των σύγχρονων προβολέων;
NEWSAUTO.GR

Μήπως το παράκαναν με τη φωτεινότητα των σύγχρονων προβολέων;

Η απόδοση των προβολέων στα καινούργια αυτοκίνητα έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο ώστε προκαλεί πρόβλημα σε κάποιους οδηγούς.

Μήπως το παράκαναν με τη φωτεινότητα των σύγχρονων προβολέων;
Πλέον, οι οδηγοί -ιδίως όσοι ταξιδεύουν το βράδυ- έχουν αρχίσει να εκφράζουν παράπονα για την ένταση και τη φωτεινότητα των σύγχρονων LED προβολέων.

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