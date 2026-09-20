Πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία στα κιβώτια ταχυτήτων μέχρι σήμερα
NEWSAUTO.GR

Πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία στα κιβώτια ταχυτήτων μέχρι σήμερα

Με αφορμή την έλευση των νέων αυτόματων κιβωτίων στα premium μοντέλα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο πως εξελίχθηκαν οι τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια.

Πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία στα κιβώτια ταχυτήτων μέχρι σήμερα

Για πολλές δεκαετίες τα κιβώτια ταχυτήτων στις μοτοσικλέτες είχαν την ίδια, απλή φιλοσοφία. Τα πράγματα όμως την τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί με αλματώδη ρυθμό φέρνοντας στην αγορά λύσεις που κανείς δεν φανταζόταν πριν από μερικές δεκαετίες.

Η τεχνολογία των κιβωτίων ταχυτήτων και των συμπλεκτών έχει διανύσει μια μακρά, αλλά σταθερή διαδρομή, από τα πρώτα απλά συστήματα μέχρι τους πολύπλοκους ηλεκτρονικούς και αυτόματους μηχανισμούς του σήμερα. Με αφορμή την έλευση των νέων αυτόματων κιβωτίων στα premium μοντέλα και την… επιστροφή στους φυγοκεντρικούς συμπλέκτες με ηλεκτρονικό έλεγχο πάμε να δούμε πως φτάσαμε σε αυτή την έκρηξη τεχνολογίας.

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