Έρχονται τίτλοι τέλους για αυτό το αυτοκίνητο;
Έρχονται τίτλοι τέλους για αυτό το αυτοκίνητο;
Τα προβλήματα στον Όμιλο Volkswagen επηρεάζουν και τη Skoda με αποτέλεσμα να αναδιαρθρωθεί το επιχειρηματικό πλάνο της.
UPD:
Σύμφωνα με δημοσίευμα στο βρετανικό Autocar, τα στελέχη της Skoda εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην υπάρξει νέα γενιά του Superb.
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Δείτε εδώ.
UPD:
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