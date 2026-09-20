Βλέπεις μαύρο το λάδι του κινητήρα; Μην πανικοβάλλεσαι!

Το φρέσκο λάδι είναι διάφανο και χρυσαφί, όμως μέσα σε λίγα χιλιόμετρα μπορεί να σκουρύνει έντονα. Είναι λόγος ανησυχίας ή φυσιολογική εξέλιξη;