Βλέπεις μαύρο το λάδι του κινητήρα; Μην πανικοβάλλεσαι!
NEWSAUTO.GR

Βλέπεις μαύρο το λάδι του κινητήρα; Μην πανικοβάλλεσαι!

Το φρέσκο λάδι είναι διάφανο και χρυσαφί, όμως μέσα σε λίγα χιλιόμετρα μπορεί να σκουρύνει έντονα. Είναι λόγος ανησυχίας ή φυσιολογική εξέλιξη;

Βλέπεις μαύρο το λάδι του κινητήρα; Μην πανικοβάλλεσαι!
Όποιος έχει ελέγξει τη στάθμη λαδιού γνωρίζει την εικόνα: από καθαρό, χρυσαφί υγρό στο δοχείο, το λάδι στον κινητήρα συχνά φαίνεται σχεδόν μαύρο. Παρότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο.

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