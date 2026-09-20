Βλέπεις μαύρο το λάδι του κινητήρα; Μην πανικοβάλλεσαι!
Βλέπεις μαύρο το λάδι του κινητήρα; Μην πανικοβάλλεσαι!
Το φρέσκο λάδι είναι διάφανο και χρυσαφί, όμως μέσα σε λίγα χιλιόμετρα μπορεί να σκουρύνει έντονα. Είναι λόγος ανησυχίας ή φυσιολογική εξέλιξη;
Όποιος έχει ελέγξει τη στάθμη λαδιού γνωρίζει την εικόνα: από καθαρό, χρυσαφί υγρό στο δοχείο, το λάδι στον κινητήρα συχνά φαίνεται σχεδόν μαύρο. Παρότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο.
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