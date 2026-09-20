Δεν μπορείς να φανταστείς τι κρύβεται κάτω από αυτή την «Corvette»

Η ιαπωνική εταιρεία

συνεχίζει να έχει την αμερικανική κουλτούρα ως πηγή έμπνευσης για τις δημιουργίες της. Πριν από μερικές ημέρες παρουσίασε το LA1, ένα roadster που μοιάζει πολύ στην τελευταία γενιά της

, αλλά κάτω από το ιδιαίτερο αμάξωμα βρίσκεται η πλατφόρμα του…