Δεν μπορείς να φανταστείς τι κρύβεται κάτω από αυτή την «Corvette»
Δεν μπορείς να φανταστείς τι κρύβεται κάτω από αυτή την «Corvette»
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι κρύβεται κάτω από την εντυπωσιακή δημιουργία της Mitsuoka. Σίγουρα πάντως δεν κρύβεται μια Corvette.
Η ιαπωνική εταιρεία Mitsuoka συνεχίζει να έχει την αμερικανική κουλτούρα ως πηγή έμπνευσης για τις δημιουργίες της. Πριν από μερικές ημέρες παρουσίασε το LA1, ένα roadster που μοιάζει πολύ στην τελευταία γενιά της Chevrolet Corvette C1, αλλά κάτω από το ιδιαίτερο αμάξωμα βρίσκεται η πλατφόρμα του… Mazda MX-5!
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