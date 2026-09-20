Πώς θα καταφέρουν τα νέα ηλεκτρικά να φορτίζουν σε 10 λεπτά;

Η νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα ανεβάζει τον πήχη της φόρτισης, προσφέροντας πλέον ενέργεια για εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Τι ακριβώς να περιμένουμε;