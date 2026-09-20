Η BYD θέλει την Αθήνα για τις 4 μεγάλες πρεμιέρες της – Ποια νέα αυτοκίνητα θα δούμε

Η εταιρεία, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οχημάτων Νέας Ενέργειας στον κόσμο, θα παραταχθεί στο Metropolitan Expo από τις 3 έως και τις 11 Οκτωβρίου στην AUTO ATHINA με συνολικά 10 μοντέλα, τέσσερα από τα οποία αποτελούν ελληνικές πρεμιέρες: BYD DOLPHIN G DM-i, BYD SHARK, BYD SEAL 2026 και DENZA Z9GT.





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