Η BYD θέλει την Αθήνα για τις 4 μεγάλες πρεμιέρες της – Ποια νέα αυτοκίνητα θα δούμε
Η BYD θέλει την Αθήνα για τις 4 μεγάλες πρεμιέρες της – Ποια νέα αυτοκίνητα θα δούμε
Η BYD επιλέγει την Ελλάδα για μια από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις της στην περιοχή, φέρνοντας στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ τέσσερα νέα μοντέλα που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.
Η BYD επιλέγει την Ελλάδα για μια από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις της στην περιοχή, φέρνοντας στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ τέσσερα νέα μοντέλα που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.
UPD:
Η εταιρεία, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οχημάτων Νέας Ενέργειας στον κόσμο, θα παραταχθεί στο Metropolitan Expo από τις 3 έως και τις 11 Οκτωβρίου στην AUTO ATHINA με συνολικά 10 μοντέλα, τέσσερα από τα οποία αποτελούν ελληνικές πρεμιέρες: BYD DOLPHIN G DM-i, BYD SHARK, BYD SEAL 2026 και DENZA Z9GT.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα